Wendel em vantagem

Com o regresso de Bruno Fernandes, após cumprir castigo, Marcel Keizer terá de decidir quem sacrifica para dar lugar ao médio na deslocação a Tondela, segunda-feira. Tendo em conta que o camisola 8 é intocável no tridente do meio-campo e que Gudelj tem sido dono e senhor da posição seis, resta uma vaga para dois candidatos. Miguel Luís, autor do segundo golo da vitória sobre o Belenenses, e Wendel, que era o titular antes de sair da equipa por lesão, a 9 de dezembro, concorrem pelo mesmo lugar.





O brasileiro, pelo crédito conquistado no arranque da era Keizer, é favorito a continuar no onze, a par de Gudelj e Bruno Fernandes, isto após ter voltado às opções menos de um mês depois da lesão parcial do ligamento colateral interno do joelho esquerdo. A primeira estimativa apontava para oito semanas de paragem.