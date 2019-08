Wendel: «Entrar com tudo contra o Sp. Braga»

"Feliz" por voltar a ser convocado para a seleção brasileira de sub-23, Wendel faz questão de agradecer a ajuda que está a receber em Alvalade, e até deixa uma garantia tendo em vista o jogo de hoje, o primeiro oficial da época em Alvalade.





"O meu objetivo é estar nos Jogos Olímpicos e, para isso, tenho de estar bem no meu clube no trabalho diário. Tenho de agradecer à equipa técnica e aos meus colegas no Sporting pois o sucesso de cada um de nós é o sucesso de todo o grupo. Vamos com tudo contra o Sp. Braga", garantiu numa entrevista concedida ao jornal brasileiro ‘Lance’.

O jovem, de 21 anos, ainda reconheceu que a experiência que teve na última edição do Torneio de Toulon foi "muito boa". Os sub-23 do Brasil vão defrontar a Colômbia e o Chile em setembro