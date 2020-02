Wendel falha deslocação a Famalicão

Wendel é baixa para o próximo confronto do Sporting na Liga, a deslocação a Famalicão. O médio brasileiro viu o 5º cartão amarelo ontem, na receção ao Boavista (2-0), num lance de antijogo, pois colocou-se à frente de um adversário, quando este ia cobrar um livre a meio-campo aos 29’. Do lado do Boavista, Neris também viu amarelo e cumprirá castigo na receção ao Gil Vicente.