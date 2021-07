Wendel: «Fiquei muito feliz com essa atitude do Sporting»

Wendel agradeceu ao Sporting por ter recebido uma medalha de campeão referente à época passada. Apesar de apenas ter realizado um jogo na Liga NOS 2020/21 - na 2.ª jornada, frente ao Paços de Ferreira -, o médio também mereceu a distinção e não escondeu a alegria, um depois depois de ter mostrado nas redes sociais a medalha.





"Fiquei muito feliz com essa atitude do Sporting, sentia-me campeão também, mas não esperava receber a medalha. Fiz muitos amigos no Sporting e continuei a torcer muito por eles após a minha transferência. Esse gesto deles reforça esse carinho e marca esse período tão significativo das nossas histórias", disse o agora médio do Zenit ao Globoesporte.Refira-se que Wendel foi para o clube de São Petersburgo por 20,3 milhões de euros e se sagrou também, curiosamente, campeão russo na temporada transata.