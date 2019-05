Wendel foi detido pelo GNR, avança o Correio da Manhã, por ter sido apanhado a conduzir sem carta.O jogador do Sporting está a ser ouvido pela GNR, em Alcochete, conforme já confirmou ao empresário do jogador, Tiago Ribeiro. Wendel está acompanhado por um advogado.O médio leonino foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência.A CMTV adianta que o jogador estaria acompanhado por familiares no carro aquando da fiscalização por parte das autoridades; a mãe estará com ele na GNR.Ao que tudo indica Wendel será presente a um juiz quinta-feira de manhã, no tribunal do Montijo.Recorde-se que sábado disputa-se a final da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto.