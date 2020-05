Wendel fora do relvado no regresso do Sporting ao trabalho

O Sporting regressou este domingo ao trabalho, na Academia de Alcochete, com vista à deslocação de quinta-feira ao terreno do V. Guimarães (21h15), numa sessão onde a principal nota vai para a ausência de Wendel.





O médio realizou tratamento ao estiramento no joelho direito, lesão que o vai arredar do embate com os vimaranenses . Além do brasileiro, também o compatriota Luiz Phellype não foi opção, uma vez que ainda se encontra a fazer tratamento e trabalho de recuperação a uma intervenção cirúrgica no joelho direito.Refira-se ainda que, de acordo com a informação disponibilizada pelos leões, Rúben Amorim priveligou "o trabalho técnico e táctico com bola".