Wendel já está em Lisboa e Sporting avisa Bruno Fernandes que perdeu a aposta

Parece que alguém perdeu a aposta @B_Fernandes8 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 28, 2019

Wendel já está em Lisboa e a postos para comparecer no treino desta tarde, em Alvalade, o primeiro da equipa depois da pausa para o Natal, onde Silas vai começar a preparar a receção ao FC Porto (dia 5). O brasileiro anunciou nas redes sociais o seu regresso e o Sporting respondeu com um "parece que alguém perdeu a aposta", identificando... Bruno Fernandes.É que na entrevista que concedeu a, o capitão leonino contou queem como o brasileiro chegaria atrasado das férias do Natal e perdeu, pois o internacional canarinho já está em Lisboa.O Sporting treina esta tarde, às 17 horas, em Alvalade, numa sessão que será aberta ao público. Para os adeptos acederem ao recinto basta apresentarem-se com um brinquedo, que depois será entregue a crianças desfavorecidas.