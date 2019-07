Wendel já participou no treino do Sporting realizado na manhã deste domingo. O guarda-redes Anthony Walker (18 anos) e o extremo Joelson Fernandes (16 anos) também integraram a sessão, a última antes da partida para a Suíça. Nuno Mendes e Eduardo Quaresma continuam a trabalhar com o grupo, enquanto Rodrigo Battaglia e Valentin Rosier mantêm-se entregues ao departamento clínico.





Para o estágio na Suíça, Marcel Keizer chamou 29 jogadores: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa, Stefan Ristovski, Valentin Rosier, Thierry Correia, Ivanildo Fernandes, Luís Neto, Tiago Ilori, Eduardo Quaresma, Jérémy Mathieu, Abdu Conté, Nuno Mendes, Idrissa Doumbia, Eduardo Henrique, Rodrigo Battaglia, Daniel Bragança, Wendel, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jovane Cabral, Joelson Fernandes, Matheus Pereira, Raphinha, Luciano Vietto, Luiz Phellype e Bas Dost.