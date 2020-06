Wendel já trabalha sem limitações

Wendel treinou esta segunda-feira sem limitações na academia, uma boa notícia para Rúben Amorim, que assim vê aumentar o leque de opções para o jogo de sexta-feira, com o Paços de Ferreira (21h15), em Alvalade.





O médio brasileiro tinha realizado trabalho específico no relvado mas, segundo a informação divulgada hoje pelos leões, já treinou sem limitações.Ausentes estiveram Joelson Fernandes, que cumpriu tratamento, ginásio e trabalho no relvado, e Luiz Phellype, que continua a recuperar da respetiva lesão.Antes do treino, plantel e staff realizaram nova ronda de testes à Covid-19.A equipa volta ao trabalho amanhã, às 10h00, na Academia de Alcochete.