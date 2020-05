Wendel ligado ao Everton

Depois do Nápoles, também o Everton foi associado pela imprensa brasileira como potencial interessado em Wendel. De acordo com o portal Esporte News Mundo, o próprio técnico do clube inglês, Carlo Ancelotti, terá contactado telefonicamente o criativo do Sporting, de forma a detalhar os seus planos desportivos e os contornos de um potencial contrato. No entanto, e como o nosso jornal já havia apurado, junto de fonte próxima do jogador, Wendel não foi alvo de qualquer proposta oficial.

Aliás, a intenção da SAD leonina passa por blindar o internacional sub-23 pelo Brasil e resistir ao máximo ao assédio dos demais emblemas. Com esse intuito em vista, está fixada uma fasquia de 30 milhões de euros pelo camisola 37, que ao participar nos Jogos Olímpicos, no verão de 2021, pode até ver a sua cotação reforçada.