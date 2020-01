Wendel: «Marítimo é sempre um adversário duro de enfrentar»

Wendel foi considerado o melhor em campo no Sporting-Marítimo (1-0) pela Sport TV e, no final do encontro, destacou a oposição colocada em campo pelos insulares.

"Primeiro que tudo quero agradecer o prémio de homem de jogo e agradecer aos meus amigos e colegas que me ajudaram a ganhar este prémio. Foi um jogo difícil, pois o Marítimo é sempre um adversário duro de enfrentar, mas graças a Deus conseguimos o mais importante que era sair com a vitória. Agora temos um jogo bem importante contra o Sp. Braga e temos de trabalhar e focar-nos", referiu o médio.