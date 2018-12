Wendel: «Não tenho intenção de parar de evoluir»

Contratado em janeiro, Wendel acabou por não conseguir justificar com Jorge Jesus e depois com José Peseiro os créditos que levaram o Sporting a apostar em si, algo que acabou por mudar assim que Marcel Keizer assumiu o comando dos leões. O ex-Fluminense passou a ser aposta, cumpriu quatro jogos a titular e, quando parecia estar a afirmar-se, lesionou-se. Em entrevista ao 'Lancenet', o brasileiro de 21 anos lamenta o infortúnio, mas assegura que irá voltar mais forte assim que recuperar da lesão sofrida."Felizmente a lesão não foi tão séria. Fico triste pela sequência que estava a ter, mas voltarei aos relvado num mês e com a confiança renovada", garantiu o brasileiro, que admitiu ter ficado "chateado" inicialmente por não ter tido tantas oportunidades quanto desejava."O momento chegou após ter paciência e ter trabalhado para isso. Tinha a certeza de que quando tivesse mais chances de ter uma sequência de jogos iria aproveitar. Não gosto de deixar oportunidades passarem. Já disse antes que aprendi a esperar e é verdade. Não nego que fiquei chateado pela falta de oportunidades no início, mas até isso fez parte isso de todo o processo de adaptação ao futebol europeu. Com o meu trabalho no dia a dia voltei a ter chances e mostrei em campo que posso titular. Paciência e trabalho: são duas palavras e atitudes que são fundamentais na carreira de um atleta", declarou.Ao portal brasileiro, Wendel admite que no verão ponderou deixar o Sporting depois da invasão à Alcochete, mas numa espécie de balanço garante ter tomado a melhor decisão ao ficar e não avançar para a rescisão. "Foi um momento complicado. Cheguei a pensar em ir para outro clube, mas aí entra a questão do trabalho e da paciência. Aprendi que com isso ganharia mais e está a dar certo".Como está a dar certo a fase do próprio clube, pese embora um episódio que Wendel descreve como "muito sério". "Estamos bem no campeonato e a confiança está a voltar, tanto para nós como para os nossos adeptos", frisou.Questionado sobre as diferenças que encontra entre o Fluminense e o Sporting, Wendel não tem dúvidas. "São muitas. A começar pela estrutura e por estarmos tão perto de outros grandes centros do futebol mundial. No início foi bem difícil, pois cheguei na janela do meio de temporada e tive poucas chances. Por ter o mesmo idioma, facilita morar aqui, mas a cultura é bem diferente. Mas no Sporting convivo com atletas de vários países e com isso não tive problema algum", garantiu.Por fim, o brasileiro lembrou a negociação falhada que impediu a sua transferência para o Paris Saint-Germain ainda antes de se vincular ao Sporting. "Não há forma de não pensar nisso. São muitas partes envolvidas numa negociação. Faltaram alguns detalhes que não sei precisar. Ainda assim, estou num clube grande e importante também, a adaptar-me à Europa e a conseguir o meu espaço. As coisas estão a acontecer e não tenho intenção de parar de evoluir".