Wendel não treinou esta semana e falha Portimonense

Numa altura em que a saída de Wendel para o Zenit São Petersburgo está perto de ser confirmada, Rúben Amorim não quis falar de questões do mercado, mas assumiu que o médio brasileiro não será opção diante do Portimonense por não ter treinado esta semana.





"O que sei é que não treinou esta semana. Essa parte do mercado já me ultrapassa e só falo quando for oficial. O que sei é que não tive o Wendel no treino e que não estará apto amanhã", assumiu o técnico leonino, que por outro lado aproveitou para elogiar o Portimonense."É uma equipa que tem vindo a crescer, algo que já vinha da época passada. É um jogo complicado, até porque joga contra o Sporting e não têm pressão. Fizemos um jogo de pré-temporada com eles, será diferente, mas tirámos alguma coisa. Quanto a nós, temos de ser iguais, muito intensos para os levar de vencidos".