Wendel nos convocados do Sporting para o jogo com o Rosenborg

Wendel está de regresso aos convocados do Sporting. Após ter sido afastado por motivos disciplinares, o médio volta aos eleitos, tendo em visto o encontro de quinta-feira no terreno do Rosenborg (17h55), para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.Nota para a ausência de Jesé, por opção, e de Acuña e Mathieu, ambos por motivos físicos.Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo SousaDefesas: Rosier, Ilori, Coates, Neto e BorjaMédios: Doumbia, Rodrigo Fernandes, Eduardo, Miguel Luís, Wendel e Bruno FernandesAvançados: Vietto, Rafael Camacho, Plata, Bolasie, Pedro Mendes e Luiz Phellype