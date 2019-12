Wendel, os adeptos do Sporting que 'pegam muito no seu pé', o bigode talismã e Jorge Jesus

Wendel regressa esta sexta-feira a Lisboa para se juntar ao Sporting no arranque da preparação para o clássico com o FC Porto, agendado para 5 de janeiro. Ao Globoesporte, o médio leonino não escondeu ter vivido uma última época "muito boa" pelo Sporting e aponta a novas conquistas."A temporada passada foi muito boa para nós. Ganhámos dois títulos seguidos no ano, um foi a Taça da Liga e depois a Taça de Portugal. O grupo é muito bom, abraçámos o treinador que chegou lá também. Foi um ano muito bom, mas agora vamos tentar ganhar outro título, já que estamos na meia-final [da Taça da Liga, na qual vai defrontar o Sp. Braga], disse, recordando o problema disciplinar que teve nos verde e brancos "Lá tem essas coisas de 11 horas tem que chegar em casa… só que eu fui num restaurante, que não era balada. Aí, já saiu que era balada, que eu estava com não sei quem… Mas eu fui jantar normal com os meus amigos, só que passei um pouco da hora. Cheguei em casa à meia noite e meia, daí fizeram isso tudo. Fazer o quê, né… Trabalhei e dei a volta por cima", afirmou e apontou o que os adeptos falam de si: "Dizem que eu sou muito fechado, que eu só quero sair… e eu só fico dentro de casa. A torcida pega muito no meu pé, só quer falar de mim. Mas eu mostro dentro de campo, faço o meu trabalho honesto".Tal comoavançou em tempo oportuno, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma nova tentativa de libertar Wendel para o torneio pré-olímpico, que se realiza de 18 de janeiro a 9 de fevereiro na Colômbia, mas a resposta foi novamente negativa por parte do Sporting . Ainda assim, o médio canarinho não esconde a vontade de alinhar pela seleção. "É a primeira vez que vou disputar uma Olimpíada, ficamos um pouco ansiosos, mas vamos ver se o clube vai libertar porque não é data FIFA e eu também sou do Sporting. Espero uma resposta boa deles", respondeu.Sobre a vontade de voltar a jogar num clube brasileiro, Wendel limitou-se a atirar um "não sei, só quem sabe é Deus", mas não se poupou nos elogios a Jorge Jesus."É um excelente treinador. Gosto muito dele, ajudou-me muito no começo. Quando não jogava, dava-me conselhos para continuar a trabalhar. Disse aos meus amigos daqui que se os jogadores abraçassem a causa dele, seriam campeões. Vontade de trabalhar de novo com ele? Tenho sim. Gosto muito dele como pessoa. Encontrei o mister num voo quando regressava de França para o Rio e ficámos a conversar", disse avaliando a prestação do campeão Flamengo sob a batuta do técnico português."Toda a gente viu. O Flamengo teve uma visibilidade muito grande em Portugal. Está a ser muito falado na imprensa, na TV. E o Jorge Jesus, que já tinha moral, agora está ainda maior. A temporada do Flamengo foi surreal. A equipa disputaria o título em Portugal, todos os jogadores são muito bons, tem muita qualidade".E concluiu, abordando... o "visual novo, bigode estilo português". "Está a dar sorte. Desde que o tenho comecei a jogar, a ganhar títulos lá… Acho que não o pretendo tirar (risos)".