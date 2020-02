Wendel quer fechar bem a temporada antes de um verão que se prevê intenso

Em destaque no Sporting, Wendel poderá estar a viver os seus últimos meses de leão ao peito. Segundo adianta a Fox Sports brasileira, a equipa de representação do médio espera que o mercado de verão seja bastante agitado quanto a abordagens de outros clubes, tal como já sucedeu na recente janela de transferências. Ainda assim, esclarece a mesma fonte, o médio está focado e feliz no Sporting e quer acabar bem a temporada.





Lembre-se que Wendel está no Sporting desde 2018, quando trocou o Fluminense pelos leões por uma verba total de 8,7 milhões de euros.