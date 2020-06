Wendel regressa aos convocados do Sporting

Rúben Amorim anunciou esta quinta-feira, na antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, que o médio brasileiro Wendel está recuperado do traumatismo no joelho direito contraído recentemente e que estará na lista de convocados do Sporting para o duelo com os pacenses.





"Em relação ao Wendel está convocado. Em relação a Jovane não é uma das minhas apostas, eu aposto em todos. Quanto ao que fez diante do Vitória, fez um jogo muito bom, mas gostei de todos, uns melhores que outros. Talvez pelas características realçam o melhor de uns e complicam outros, mas fiquei satisfeitos com todos", começou por dizer, voltando posteriormente a falar no caso específico de Wendel."É um jogador que está apto para jogar. Traz coisas boas, muito pela sua qualidade. Tivemos problemas na construção com o Vitória, muito por mérito deles. Nesse jogo o Jovane fez um jogo bom e demonstrou a sua qualidade. E já agora posso dizer que o Matheus será novamente titular", declarou o técnico.