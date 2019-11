Wendel reintegrado num treino em que Silas não contou com Mathieu e Acuña

Wendel foi esta manhã reintegrado nos trabalhos da equipa principal do Sporting. O jogador brasileiro, que fora despromovido aos sub-23 por motivos disciplinares, trabalhou esta manhã com a restante equipa em Alcochete na preparação da partida de quinta-feira com o Rosenborg, na Noruega, relativo à Liga Europa.Silas contou também nesta sessão com a participação de Eduardo Quaresma, jogador dos sub-23, ao contrário de Jérémy Mathieu, que esteve ausente por ter acusado mialgias de esforço no gémeo da perna direita. Marcos Acuña, a debelar um traumatismo no joelho direito, também não integrou o treino.Fernando e Rodrigo Battaglia realizaram trabalho de recuperação no relvado, enquanto Jovane Cabral fez tratamento e ginásio.A equipa parte amanhã para a Noruega.