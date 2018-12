Wendel revela conversas com o Flamengo

O brasileiro Wendel admitiu esta quinta-feira, em declarações citadas pelo Globoesporte, ter mantido conversas com o Flamengo em novembro. Segundo o jogador dos leões, a eventual transferência acabou por não se concretizar devido à lesão sofrida (entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno), mas também pelo facto de o clube carioca ter vivido um período eleitoral."Houve uma conversa. Mas depois veio a eleição e não houve avanços, por enquanto. Sem dúvida, fico honrado", revelou o médio, que já regressou ao nosso país para continuar o processo de recuperação da lesão sofrida no início do mês.Uma mazela que deixou o brasileiro de 21 anos "triste", pois chegou no seu "melhor momento em Portugal", mas que não o desmotiva. Tanto que o antigo jogador do Fluminense deixou uma garantia: "Voltarei ainda melhor."