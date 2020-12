Wendel sai em defesa do Sporting: «Sempre a meterem a mão»

Wendel juntou-se aos que condenam o trabalho da equipa de arbitragem no Famalicão-Sporting (2-2). O jogador brasileiro, que deixou o clube leonino no verão, considerou que "Sempre a meterem a mão no Sporting" e questionou se o critério seria o mesmo se aplicado ao adversário. "Queria ver se fosse contra", atirou.





Sempre metendo a mão no Sporting, incrível mane! Queria ver se fosse contra — Wendel37 (@_08wendel) December 6, 2020

A revolta do Sporting instalou-se no final do jogo com o Frederico Varandas a criticar duramente a prestação do VAR no Famalicão-Sporting (2-2). O presidente dos leões sublinhou o "golo limpo" de Coates no jogo desta noite e falou nos 4 pontos "retirados" aos verde e brancos. "Começam a tremer", atirou.



Os jogadores do Sporting, por seu lado, não esconderam a respetiva insatisfação nas redes sociais, e garantem que este jogo não vai deixar marcas na equipa.

O principal visado, Coates, foi logo o primeiro a deixar o aviso. “Esta equipa nunca irá baixar os braços, sabemos que lutamos contra muita gente e isso já sabíamos, mas acreditem que só nos aumenta a motivação!! Juntos sempre!”, avisou o capitão. Palhinha seguiu a mesma linha, partilhando: “Por mais que ponham obstáculos no nosso caminho com o intuito de nos derrubar só nos dão mais força de continuar a lutar cada vez mais ! Que esta união prevaleça sempre, independentemente de tudo o resto, família. Orgulho neste grupo”. Feddal limitou-se a escrever “Ai meu Deus”, e Porro garantiu que na equipa do Sporting “quando vai um, vão todos. Será assim até ao fim do campeonato”, sublinhou o espanhol.





