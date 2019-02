Wendel saiu com queixas no joelho esquerdo

Wendel abandonou o relvado a coxear, com queixas no joelho esquerdo. O médio do Sporting sofreu uma entrada dura já na parte final do jogo, de Wilson Eduardo, e após dar lugar a Doumbia foi prontamente assistido no banco de suplentes. Mal saiu, Wendel esteve a aplicar gelo no joelho e ao abandonar o relvado, depois da partida, não escondeu o esgar de dor.

O brasileiro será reavaliado pelo departamento médico no regresso da equipa ao trabalho, mas ao que tudo indica trata-se apenas de um traumatismo resultante da entrada de Wilson Eduardo, que ainda no relvado pediu desculpa ao adversário.

O médio, de resto, deixou curtas palavras na flash da Sport TV. "A equipa está de parabéns. Vamos dar continuidade no campeonato", frisou.