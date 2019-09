Wendel saiu insatisfeito do relvado

Wendel assinou uma exibição abaixo das expectativas e acabou mesmo por ser substituído por Leonel Pontes, já na reta final da partida (81’), pelo compatriota Eduardo. Nesse instante, ao ver a placa sinalética do quatro árbitro com o seu número, o médio brasileiro não disfarçou a insatisfação com a decisão do técnico, quer no relvado como já no banco de suplentes dos leões. Aliás, nessa zona foi mesmo necessária a intervenção do ‘team manager’ Beto para acalmar o camisola 37, ainda visivelmente contrariado com a opção. Wendel, recorde-se, esteve condicionado logo desde os 5 minutos, quando viu o cartão amarelo por falta sobre Rafael Costa. Na sequência do lance resultou... o golo do Boavista.