Wendel: «Se o Bruno Fernandes pede a bola tens de lha dar»

Wendel admitiu que Bruno Fernandes é o principal nome deste Sporting e considerou que os elogios ao capitão leonino "são bons" para o próprio internacional português e para o resto do plantel, destacando a sua influência e capacidade de decidir bem."Somos nós que participamos em tudo com ele, somos nós que fazemos um passe, são os atacantes que sofrem os penáltis, etc. Todos ajudam. Quando o Bruno pede rapidamente a bola, temos a certeza que algo de bom vai acontecer. Ele tem uma leitura de jogo diferenciada, pensa sempre na jogada antes de todos. Tem sempre uma jogada guardada no bolso e prevê os lances. Deixa sempre um atacante na cara do guarda-redes, marca golos... Se o Bruno pedir a bola, então precisas de lha dar", confessou o médio numa entrevista ao site 'Goal'.Nesse sentido, Wendel, que finalmente agarrou a titularidade, vincou que não se sente o melhor do Sporting a seguir a Bruno. "Há muita gente à minha frente ainda. Há o Acuña, o Coates, o Mathieu... outros jogadores que admiro muito aqui dentro. Depois venho eu [risos]", brincou, falando depois do seu papel na equipa verde e branca: "Muita linha de passe, bom passe, saída de bola com qualidade e marcação também."