Wendel: «Sei que cometi erros mas aprendi com eles»

Wendel falou num segundo ano "importante" ao serviço do Sporting, em que se afirmou no onze leonino, admitindo, no entanto, que poderia ter feito melhor.

"Sei que cometi erros, mas aprendi com eles e já pedi desculpa. Este foi um ano muito importante para mim, porque ganhei muita experiência. Sei que tive um bom ano e que me apresentei a um bom nível. Esse trabalho valeu-me a chamada à Seleção olímpica e é nisso que estou focado neste momento", disse o médio brasileiro aos jornalistas no aeroporto, antes de partir para férias.





O centro-campista aproveitou para antever já 2019/20: "O que posso prometer para a próxima temporada é muito trabalho. Vou continuar a dar tudo pela camisola do Sporting."A continuidade de Bruno Fernandes em Alvalade é um dos assuntos do dia no reino do leão mas Wendel foi algo evasivo: "Não sei se o Sporting está preparado para perder o Bruno Fernandes, porque não sabemos ainda se ele sai ou fica."