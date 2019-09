Wendel titular na seleção olímpica

Wendel tem assumido cada vez mais destaque na seleção olímpica do Brasil, tanto que o médio foi titular na equipa orientada por André Jardine, que ontem bateu o Chile (3-1) num jogo particular, com um bis de Matheus Cunha e um golo de Antony. Após o jogo, o jogador do Sporting, que alinhou 66 minutos, partilhou uma fotografia no Instagram a dar conta da sua viagem de regresso para Portugal.