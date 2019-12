Wendel volta a enviar recados aos críticos

Wendel voltou ontem a ser aposta de Silas, depois de ter assinalado no domingo com um golo o regresso do castigo a que esteve sujeito na sequência de uma saída noturna mais prolongada na véspera de um treino. E tal como fizera na passada segunda feita, publicou duas fotos no Instagram, em que surge com um dedo em riste diante da boca, como que mandando calar os críticos, e com os indicadores a tapar os dois ouvidos, recusando as críticas que lhe são apontadas.

Apesar de não surgirem acompanhadas de qualquer legenda, percebe-se que esta é uma forma do médio brasileiro demonstrar o seu descontentamento com os que discordam com o seu comportamento, desvalorizando o seu rendimento desportivo ou mesmo apontando a porta da saída de Alvalade. Caso surja alguma proposta interessante, claro está.

Certo é que depois de ter sido enviado por Silas para a equipa de sub-23, Wendel cumpriu ontem o segundo jogo consecutivo como titular – numa posição em que nem costuma atuar, o vértice direito do losango – e, apesar de não ter estado brilhante, esteve em campo até final.