Wendel volta amanhã a Lisboa

Depois de Bruno Fernandes, Plata e Ristovski, Keizer ainda receberá outro ‘reforço’ antes da partida para estágio: Wendel. O médio brasileiro, de 21 anos, regressa amanhã a Lisboa, a tempo de participar no último treino em Alcochete antes do embarque para a Suíça. Com efeito, no domingo os leões cumprem, na Academia, uma sessão de trabalho matinal e só ao final da tarde embarcam para terras helvéticas.

Refira-se que ontem, nas redes sociais, o próprio Wendel garantiu que vai permanecer em Alvalade. Em resposta a uma adepta que o questionou se na próxima época voltará a vestir de leão ao peito, o médio foi assertivo: "Sim!" Entretanto, a publicação foi apagada.