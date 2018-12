William Carvalho e Rui Patrício processam Bruno de Carvalho

Rui Patrício e William vão avançar com uma queixa-crime, por difamação, contra Bruno de Carvalho. Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fontes próximas dos antigos jogadores do Sporting, em causa está o facto de Bruno de Carvalho ter dito em tribunal - no âmbito do processo à invasão de Alcochete, em que é arguido e está acusado de 98 crimes, incluindo terrorismo - que participaram em almoços e jantares com elementos da claque Juve Leo "O Rui Patrício e o William queriam sair. Tinham almoços e jantares regulares com a Juve Leo. Portanto, não eram santos e uma vez o Jesus quis ir jantar com a Juve Leo. Tirando a festa de Natal ou de aniversário, nunca fui jantar com claque nenhuma. A única vez que entraram na Academia foi o Jesus que deixou. Eu não deixei e disse ao Jesus que ele não mandava nada", referiu o ex-dirigente, palavras do antigo presidente do Sporting que foram reveladas pela RTP.