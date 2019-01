William Carvalho: «Regressar a Alvalade foi estranho mas fui bem recebido»

William Carvalho voltou a Alvalade e falou com Frederico Varandas



William Carvalho, médio que rescindiu com o Sporting mas que acabou por ser vendido ao Betis, explicou como foi regressar a Alvalade no passado dia 19, na partida com o Moreirense. O jogador disse à SIC que foi bem recebido e que esteve inclusivamente no balneário da equipa leonina. As marcas de Alcochete ainda estão na memória, mas o médio não hesita em fazer juras de amor ao clube."Foi algo estranho mas fui muito bem recebido, fui lá ver alguns colegas e tive a oportunidade de ir ao balneário e cumprimentar a equipa toda. O presidente do Sporting era o doutor Varandas e posso dizer que tenho um amigo presidente do Sporting. Tem um conhecimento da equipa que pouca gente tem. Estava sempre com a equipa e tem esse conhecimento.""Não foi uma situação fácil, saí do clube de uma forma que não queria, mas ambas as partes chegaram a um acordo e está tudo bem. Dos jogadores que saíram, o meu caso foi o que ficou logo resolvido e o próprio Betis fez logo questão de chegar a acordo num valor com o Sporting. Sou sportinguista e vou continuar a ser, estas mudanças fazem parte da vida. O Sporting é o clube que tenho sempre guardado no coração.""Tanto o Rui como eu somos sportinguistas e de certeza que, quando ele tiver algum tempo livre, irá regressar a casa. De vez em quando falamos sobre o que aconteceu, foi um momento difícil. Continuo a amar o Sporting.""Pela maioria sim, gostaram do meu regresso. Alguns disseram que fazia falta lá em baixo.""Na final. Jogar contra o meu clube era uma situação estranha. Nunca joguei contra o Sporting. Se marcasse não festejava."