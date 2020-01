Yannick Bolasie reage ao castigo: «Onde está o espírito natalício?»

Yannick Bolasie reagiu à confirmação do castigo de 1 jogo que lhe foi imposto pela Liga na sequência da expulsão no Portimonense-Sporting, apelando, em tom irónico, ao espírito da quadra.





"Portanto, vou falhar o próximo jogo muito importante da equipa... vá lá rapazes, onde está o espírito de Natal?", atirou o avançado leonino numa publicação no Twitter. Na mesma, o internacional congolês recordou as suas palavras logo após essa partida, quando criticou a decisão do árbitro e o comportamento do adversário , Willyan. "Bem, fui expulso por causa disto hoje. Contratem-no para Hollywood", disse na altura.Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira o Mapa de Castigos relativo à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. No documento confirma-se o castigo e Bolasie está assim em risco de falhar o clássico com o FC Porto, marcado para dia 5 de Janeiro. Com a divulgação do mapa de castigos, o Sporting já pode agora iniciar o processo de pedido de despenalização , que foi anunciado por Beto Severo, team manager dos leões, logo após o apito final de João Pinheiro, em Portimão.