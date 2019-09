Yohan Boli: «Sporting é um clube de topo»

Yohan Boli, avançado do Sint-Truiden, admitiu que o Sporting "é um clube de topo" quando questionado sobre o alegado interesse leonino. O jogador, que há uns meses já tinha estado no radar do Benfica , brilhou este sábado ao marcar os dois golos da vitória da sua equipa no terreno do Eupen."Sporting? Eu li, é um clube de topo", frisou o jogador, citado pelo 'Het Laatste Nieuws', antes de ser igualmente evasivo quando questionado sobre uma eventual mudança para o Qatar: "Ainda estou feliz aqui".O mesmo portal apresenta declarações do pai e agente de Boli sobre o futuro do avançado costa-marfinense: "Se surgir um grande projeto com o qual o meu filho possa melhorar financeira e desportivamente, vamos conversar", frisou.Por seu lado, o treinador do Sint-Truiden, Marc Brys, deseja que o jogador continue no clube belga, mas deixou antever que o atacante pode mesmo deixar o clube: "O rapaz já deu tanto a este clube que pode protagonizar uma grande transferência".Yohan Boli, de 25 anos, está no Sint-Truiden desde 2015/16. Esta temporada tem dois golos apontados em cinco jogos.