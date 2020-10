Zenit oferece 20 milhões por Wendel

Wendel pode estar perto de deixar o Sporting. O Zenit fez uma oferta de 20 milhões pelo jogador brasileiro, sabe Record.





O médio, de 23 anos, é atualmente um dos ativos mais valiosos do Sporting, e os responsáveis leoninos só pretendem vendê-lo em condições vantajosas. Numa primeira fase, o plano passava por negociar o passe do jogador no final do verão, após os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas também aqui a pandemia acabou por frustrar os planos da direção do clube de Alvalade.Recentemente a SAD leonina recusou uma proposta do Monaco a rondar os 15 milhões de euros, na qual estavam incluídas variáveis.