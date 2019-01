Zenit quer Acuña e acena com 20 milhões

De acordo com a imprensa russa, o Zenit está interessado em Acuña e já sabe que, para o Sporting libertar o internacional argentino, o emblema de São Petersburgo terá de pagar um valor a rondar os 20 milhões de euros. Além do camisola 9 dos leões, a formação onde joga o português Luís Neto tem ainda referenciado Renan Lodi (At. Paranaense) e ainda... Alejandro Grimaldo, do Benfica.Ao alegado interesse do Zenit junta-se a observação constante que o Monaco tem feito a Acuña praticamente desde o arranque da temporada. A equipa francesa já terá perguntado ao Sporting quais as condições para contratar o jogador, mas o alto valor exigido por Frederico Varandas acabou por ‘congelar’ o interesse monegasco. Refira-se, no entanto, que o Monaco está a investir forte no mercado, de forma a conseguir sair dos lugares de despromoção na Ligue 1. Até agora, Fabrègas e Naldo, por exemplo, já foram contratados.