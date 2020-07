Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zouhair Feddal e Pedro Porro são alvos do Sporting para a próxima época O central tem o ‘sim’ de Amorim para render Mathieu e o jovem pode chegar por via do protocolo com o City





Zouhair Feddal (à esquerda) e Pedro Porro (à direita) são alvos dos leões

• Foto: Getty Images