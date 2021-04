Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zouhair Feddal: o amigo de Dybala e William Carvalho que nem gostava de futebol A história do marroquino com raízes humildes que é hoje um dos pilares do Sporting de Rúben Amorim