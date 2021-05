Mario González: «Hattrick com botas emprestadas»

O espanhol Mário González recebeu o prémio de melhor avançado da Liga NOS de Abril e confidenciou um lapso tremendo no dia em que apontou o único hattrick da carreira, na 27ª jornada, em Moreira de Cónegos.





"Foi um dia especial e em que aconteceu algo de incrível. Não sei se o Ricardo me dá autorização para revelar, mas a verdade é que cometi um grande erro nesse dia. Chegámos a Moreira de Cónegos e não tinha as minhas botas. Algo incrível que não pode acontecer na carreira de um jogador profissional. A minha sorte foi o Ricardo Alves, o nosso capitão, que calça o mesmo número que eu e emprestou-me um par das dele", confidenciou o espanhol.Descuido para história, já que esse encontro com o Moreirense acabou com um triunfo do Tondela (3-2) graças aos três golos apontados por Mário González."Por ter sido histórico o Ricardo ofereceu-me as botas, mas eu comprei-lhe umas novas porque senti que era uma coisa que tinha de fazer", referiu ainda o avançado, convicto em "nunca mais repetir o mesmo erro".