Pako Ayestarán: «Jogadores pediram-me folga, mas não é o momento certo»

Pako Ayestarán assumiu que conseguir duas vitórias seguidas fora de casa é importante para relançar o Tondela na luta pela permanência, mas deixou claro que nada está feito e que há que trabalhar até final. E sem folgas... Na análise ao triunfo sobre o Moreirense, o treinador dos beirões assumiu ainda que a entrada da sua equipa tornou este arranque de jogo - com três golos em oito minutos apontados por Mario González - como algo inesquecível.





"Claramente relançaram, porque estávamos a carregar um enorme peso nas costas e fomos capazes de eliminar esse bloqueio mental com dois grandes jogos.Creio que o início deste jogo é inesquecível. Fomos muito eficazes em cada chegada à baliza contrária e chegámos ao 3-0. A partir daí, o adversário respondeu num canto, acreditou e melhorou a saída de bola. Custou-nos a adaptar e acabaram por fazer o 3-2.No segundo tempo, houve alturas em que tivemos de sofrer, porque não fomos capazes de ter bola e queríamos continuar a chegar muito rápido à baliza contrária, apesar de já ser mais difícil. Com as substituições conseguimos equilibrar o jogo e segurar a vitória.A manutenção depende do que fizermos nas próximas jornadas. Parece que estamos perto de conseguir o objetivo, mas também depende dos adversários. Os jogadores pediram-me folga amanhã [domingo], mas disse-lhes que não era o momento certo.É o momento de finalizarmos o trabalho e depois teremos tempo. O Tondela não pode pensar que tem a permanência garantida, porque já se viram coisas estranhas. Sabemos que estamos a fazer as coisas bem, mas há que recuperar e pensar no próximo jogo.Logicamente, o Mario González tem sido muito importante para nós e já marcou 12 golos, mas também foram importantes as assistências do Roberto Olabe e do Jhon Murillo. A sua atuação foi muito boa, mas somos uma equipa e não podemos depender de um jogador".