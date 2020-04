Tondela com 'luz verde' para construir centro de estágios de Nandufe

O Diário da República publicou esta quarta-feira um despacho que permite ao Clube Desportivo de Tondela, da Liga NOS, avançar com a construção do centro de estágios de Nandufe, no concelho de Tondela.

O despacho hoje publicado, "reconhece como empreendimento com relevante interesse geral o Equipamento Desportivo - Centro de Estágio, na Quinta de Nandufe, no município de Tondela".

Segundo se lê no documento, as proibições até à data existentes, decorrentes do "elevado número de incêndios que têm deflagrado em terrenos com povoamentos florestais", em 2017, tinham, até à data, proibido a construção do centro de estágios.

"O referido diploma prevê ainda que, em situações fundamentadas, nomeadamente em caso de ações de interesse público ou de empreendimentos com relevante interesse geral como tal reconhecidos, aquelas proibições possam ser levantadas", ordena o documento.

O incêndio de outubro de 2017, "que atingiu áreas com povoamento florestal para onde se prevê a construção do equipamento desportivo", conforme declaração emitida pela Guarda Nacional Republicana do Comando Territorial de Viseu, ficou a dever-se a "causas a que o Clube Desportivo de Tondela é alheio".

Com base nesta inocência, a publicação em Diário da República fundamenta a decisão, tendo em conta que "a Câmara Municipal de Tondela reconheceu, em reunião ordinária de 19 de julho de 2019, o interesse público municipal do empreendimento", assim como o parecer da Direção-Geral do Território, de 07 de novembro de 2019, e o parecer do Instituto Português do Desporto e Juventude, em 18 de fevereiro de 2020.

"Considerando que a atividade desportiva é um importante pilar para o desenvolvimento pessoal e coletivo de qualquer comunidade, em especial das comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos", é outro dos argumentos.

O empreendimento, lê-se, também "potencia a formação desportiva, a prática do desporto e consequentemente o combate ao sedentarismo, promovendo o bem-estar e a saúde pública e terá reflexos económicos e sociais na economia local".

"Considerando que o presente despacho não isenta o requerente do cumprimento dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área e dos demais regimes legais e regulamentares aplicáveis", acrescenta.

Assim, "é reconhecido como empreendimento com relevante interesse geral o Equipamento Desportivo - Centro de Estágio, na Quinta de Nandufe, no município de Tondela (...) na área que foi percorrida pelo incêndio acima referido e que se revela necessária à execução do projeto, demarcada na planta anexa ao presente despacho e que dele faz parte integrante".

O despacho no Diário da República foi emitido pelos secretários de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino.

Na assembleia geral do Clube Desportivo de Tondela, em junho de 2019, o presidente, Gilberto Coimbra, tinha manifestado vontade de arrancar com as obras do centro de estágios ainda nesse ano, para "concretizar um sonho" e "cumprir com o compromisso assumido com o grupo espanhol" Hope, que, em novembro de 2019, tinha 80% das ações do clube.

Na altura, Gilberto Coimbra explicou que dos seis milhões da compra de ações, "três só serão entregues quando estiverem concluídas as obras da cidade desportiva" e, até à data, já entregou 2,4 milhões de euros e o clube já gastou 370 mil euros na aquisição do terreno" para a construção do complexo desportivo.

"Comprámos 10 hectares, 100 mil metros de terreno, na quinta de Nandufe, onde vai ser construído o tal centro desportivo de formação, que terá todas as condições, com vários campos, para que todas as nossas equipas do futebol possam treinar, porque custava imenso ver três ou quatro equipas a treinar num só campo, à mesma hora", esclareceu aos sócios.