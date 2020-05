Operação Luz recomeça hoje

O plantel do Tondela volta hoje, pela manhã, ao trabalho para continuar a preparar a deslocação, da próxima quinta-feira, a casa do Benfica. A única baixa do conjunto auriverde neste momento é o lateral Fahd Moufi: o marroquino contraiu uma lesão muscular no gémeo direito há cerca de uma semana e é, por isso, ausência certa para a partida diante dos encarnados.

Entretanto, o departamento de comunicação publicou um vídeo de balanço da quarta semana de trabalho.