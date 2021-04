Pako Ayestarán quer um Tondela concentrado e humilde em casa do Famalicão

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse este domingo que quer a sua equipa concentrada e humilde em casa do Famalicão, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS, na segunda-feira.

"Temos de continuar com a mesma ideia, sabendo que ainda temos trabalho a fazer. Temos de estar muito concentrados, vamos ter dificuldades pela frente, e não podemos perder a humildade que é o que nos ajudou a conseguir os pontos que temos neste momento", assumiu o treinador da equipa 'beirã'.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, com início marcado para as 19:00, no Estádio Municipal de Famalicão, o técnico espanhol adiantou que vai pedir aos seus jogadores o que tem pedido desde o início da época, tanto em termos individuais como coletivos.

"Ser conscientes da responsabilidade que temos, sair com o máximo nível de concentração, demonstrar que todo o trabalho que fazemos durante a semana depois somos capazes de o levar para a relva. Isso é o fundamental, e não perdermos a nossa humildade que é o que nos trouxe até aqui. Sabemos que se estivermos a 100% somos competitivos e é isso que vamos continuar a fazer", contou.

Pako Ayestarán disse aos jornalistas que o adversário "é muito competitivo" e que "está no melhor momento da sua época", lembrando que nos últimos cinco jogos conquistou 10 pontos dos 15 possíveis, sofreu dois golos e fez 10 e contou três vitórias "e só uma derrota" e um empate.

"Então, é uma equipa que nos vai colocar as coisas muito difíceis. É muito proativo, faz com que as coisas aconteçam na relva, toma iniciativa e é uma equipa difícil que enfrentamos", destacou o técnico.

O Tondela também atravessa o seu melhor momento da época e soma duas vitórias consecutivas, uma fora e outra em casa, sendo que venceu nas duas últimas deslocações, a Guimarães e Moreira de Cónegos.

Com o "foco total" no Famalicão, o técnico do Tondela reconheceu que com o jogo frente ao Benfica na mesma semana, sexta-feira, vai "aproveitar os jogadores que, eventualmente, têm melhor recuperação de que outros".

Sem adiantar o 'onze' inicial desta jornada, adiantou que "há muitos jogadores a baterem à porta e a mostrarem competitividade nos treinos" e, por isso, "há que aproveitar 'o fundo do armário'" para fazer a equipa, frente ao Famalicão.

O Tondela, nono classificado, com 34 pontos, vai ao Estádio Municipal de Famalicão, na segunda-feira, pelas 19:00, enfrentar o Famalicão que se encontra na 13.ª posição, com 30, em jogo a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.