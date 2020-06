A inquietação de Natxo González face às movimentações de mercado

A temporada 2019/20 ainda não terminou, mas já existem movimentações de mercado tendo em vista a próxima temporada. O Tondela que o diga, tendo em conta que há poucos dias o seu defesa-central Philipe Sampaio foi anunciado pelos franceses do Guingamp como reforço para a época 2020/21, ainda que o Tondela não o tenha divulgado através dos canais oficiais do clube...





"É uma situação em que não me revejo, que me inquieta. É um final de temporada atípico, com jogadores em fim de contrato, os que são vendidos... Não gosto destas situações. Mas temos bons profissionais com dedicação e profissionalismo, mas pessoalmente inquieta-me situações deste tipo como as que se deram há uns dias", comentou Natxo González.A propósito de mercado, o treinador espanhol tem contrato com os beirões para a próxima época. "Tenho contrato e ficarei no Tondela se o Tondela me quiser, se não irei para o meu país", sintetizou o treinador dos auriverdes.