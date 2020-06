«A nossa prenda já foi dada na quinta-feira»: como o plantel do Tondela assinalou o aniversário do clube

O Tondela completou este sábado o seu 87.º aniversário e o clube foi publicando ao longo do dia vídeos com mensagens de diversas figuras do presente e do passado dos auriverdes, começando pelo presidente do clube, Gilberto Coimbra, e acabando no líder da SAD beirã, David Belenguer.





Como não poderia deixar de ser, o plantel orientado por Natxo González associou-se ao dia de festa, pela voz do capitão Cláudio Ramos: "Parabéns, Tondela, por estes 87 anos de história. Parabéns a todos os tondelenses que, ao longo destes anos, sempre apoiaram o clube. Da parte do plantel, muitos parabéns, e a nossa prenda já foi dada na quinta-feira. Um grande abraço e parabéns!", afirmou o guarda-redes, protegido por máscara, enquanto os colegas 'davam no duro' em trabalho de recuperação nas bicicletas do ginásio.