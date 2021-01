Alas voltam diretos ao onze do Tondela

Disponíveis para a deslocação ao Estádio da Luz na próxima sexta-feira, depois de cumprirem castigos, os laterais Bebeto e Khacef podem até seguir diretos para o onze inicial.

O brasileiro, que tem sido o habitual dono do posto na asa direita da defesa auriverde, deve voltar a assumir a titularidade, apostando Pako Ayestarán na sua experiência em detrimento do jovem Tiago Almeida, que fez os 90 minutos diante do Famalicão. Já o argelino, olhando a que Filipe Ferreira está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, será provavelmente o escolhido do técnico espanhol para alinhar na esquerda da defesa.

Entretanto, Ruben Fonseca foi emprestado ao Salgueiros até ao final da temporada. O avançado participou em três jogos na primeira metade da época.