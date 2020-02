Aprender com o 'professor' Natxo González

Desta 'aula' com certeza não se irão esquecer. 54 alunos da Escola Profissional de Santa Comba Dão estiveram presentes a assistir ao treino matinal do Tondela desta terça-feira, sendo que, no final, fizeram várias perguntas e tiraram várias dúvidas, na sala de imprensa, com o técnico Natxo González e o fisioterapeuta João Carmo.





Já no que toca ao período vespertino, a mais de meia de centena de estudantes realizou uma visita guiada ao Estádio João Cardoso.