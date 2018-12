Arango: «Vou cumprir o contrato com o Tondela e logo vejo o que o Benfica quer fazer comigo»

Cristián Arango, jogador emprestado pelo Benfica ao Tondela, quer afirmar-se no futebol europeu. O colombiano, de 23 anos, cumpre a segunda temporada no futebol português."A minha experiência em Portugal tem sido muito bonita. O futebol aqui evoluiu muito, é competitivo. Quero aproveitar para aprender mais. Terminar a temporada no Tondela, continuar no futebol europeu e chegar a equipas melhores e atingir o nível com o qual sonho", frisou o jogador em entrevista ao Golcaracol.com.O atacante passou pelo Aves na temporada passada e não esquece o sucesso atingido: "Correu bem. Foi a melhor época da história do clube, ganhámos a Taça de Portugal, o que é bastante difícil. Queriam que renovasse, mas é bom mudar de ares e vir para o Tondela foi uma boa decisão".Cedido aos beirões até ao final da temporada, Arango ainda não sabe o que o futuro lhe reserva, até porque é o Benfica quem tem a palavra: "Tenho de cumprir o meu ano de contrato com o Tondela e logo vejo o que o Benfica quer fazer comigo".Também a seleção colombiana foi tema de conversa na entrevista. 'Chicho' já representou as camadas jovens e está apostado em chegar à equipa principal: "Levanto-me todos os dias motivado para trabalhar cada vez mais e aprender no futebol europeu para um dia chegar à seleção. Sonho com isso e tenho boas recordações do que vivi nas categorias inferiores".