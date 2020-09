Ataque é o "ponto forte" de Bebeto

Bebeto foi o primeiro reforço que o Tondela anunciou na última semana antes do início da Liga NOS, que para os beirões será numa receção ao Rio Ave, no próximo domingo. O lateral-direito diz-se realizado com o novo passo da carreira.





"Estou muito feliz de estar aqui no Tondela, um clube tão importante. Espero fazer um bom trabalho e junto com os meus colegas conquistar o objetivo de todos esta época", começou por dizer o brasileiro, que chegou proveniente do Marítimo, clube com o qual terminou contrato. De seguida, apresentou-se: "Para quem não me conhece eu sou um defesa direito que gosta de atacar muito, mas tenho a obrigação de defender bem. Eu gosto de ser equilibrado, porém o meu ponto forte é o ataque."Por outro lado, dado que tão cedo não haverá adeptos nas bancadas, experiente jogador, de 30 anos, que joga em Portugal desde 2017/18, deixou palavras de incentivo à massa associativa auriverde. "Que todos possamos estar juntos na luta que vamos travar. De longe os adeptos vão estar a apoiar-nos, a acreditar nesta nova equipa que está a começar a época. Vamos dar o máximo para que eles fiquem felizes e nós também", finalizou.