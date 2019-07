Augusto Inácio puxa por polivalência de Rúben Macedo

Habituado a ter no seu estilo de jogo as investidas a partir do flanco esquerdo do ataque, Rúben Macedo faz com Augusto Inácio o que não está muito acostumado a fazer, mas isso não o apoquenta. "Tenho de estar sempre preparado para jogar onde o treinador quiser. Fiz toda a formação pela esquerda. O treinador tem-me posto a jogar na direita e também me sinto confortável. No Varzim também já joguei na frente e sinto-me confortável. Onde quiserem que jogue vou dar sempre o meu melhor", afirmou o extremo, reforço para esta nova época.

Por outro lado, o atacante também se referiu à chegada de Enzo, filho de Zinedine Zidane, à equipa. "Tratamo-lo por Enzo e ele também gosta mais assim. Independentemente de quem é o pai, é mais um para ajudar. Sinceramente, nós nem falamos do pai com ele", atestou.

Merhdad Mohammadi chegou ontem e treina hoje

Foi o primeiro reforço avense, mas chegou apenas ontem. O extremo iraniano Mehrdad Mohammadi foi anunciado pela SAD do Aves no dia 19 de maio, ou seja, há mais de dois meses, mas problemas burocráticos fizeram o atacante, de 25 anos, esperar várias semanas para poder viajar para Portugal. Mehrdad treina hoje pela primeira vez às ordens de Augusto Inácio. Já o também extremo Kahraba está dependente de um documento para ser oficializado.