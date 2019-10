Babacar Niasse para a viagem à Feira

A baliza do Tondela está prestes a mudar de titular ao cabo de nove jogos oficiais. Cláudio Ramos deve ser rendido por Babacar Niasse, sábado, em casa do Feirense, na Taça.





O guarda-redes senegalês tem sido o suplente do capitão desde o jogo da 3ª jornada do campeonato, nos Barreiros, com o Marítimo.Proveniente dos belgas do Eupen, Babacar chegou esta época a Tondela e está, portanto, perto de se estrear com a camisola auriverde em Santa Maria da Feira.