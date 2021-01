Babacar Niasse: «Queremos confirmar o bom momento»

Depois de somadas duas vitórias nas últimas três jornadas da Liga NOS, com uma derrota frente ao Benfica pelo meio, o Tondela conseguiu subir alguns lugares na tabela classificativa, ainda que ocupe um 11.º lugar com apenas três pontos de vantagem em relação à zona de descida. Mas os beirões confiam estar num bom momento e querem prolongá-lo diante do Belenenses SAD.





O guarda-redes Babacar Niasse considera que "o último jogo foi difícil, mas a equipa conseguiu vencer os três pontos, que eram importantes". O senegalês, de 24 anos, referia-se ao triunfo por 3-1 diante do Boavista, no Estádio João Cardoso."Essa vitória permitiu-nos subir alguns lugares na tabela e aumentar a nossa confiança. Mas agora queremos os três pontos para confirmar este bom momento. Estamos com uma boa dinâmica e há que continuar assim", referiu Babacar Niasse, em declarações aos meios do clube, tendo ainda comentado o seu momento de forma: "Tenho-me sentido bem e vou fazer o máximo possível para manter a baliza a zeros."O encontro com o Belenenses SAD está agendado para esta segunda-feira, no Jamor, a partir das 14h30.