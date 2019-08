Babacar Niasse reforça baliza do Tondela

O Tondela anunciou a contratação de Babacar Niasse, guarda-redes senegalês de 22 anos. O acordo é válido por três temporadas, ou seja, até junho de 2022.





O jogador esteve ao serviço dos belgas do Eupen nas últimas quatro temporadas, onde realizou 40 encontros. Este clube milita no campeonato principal da Bélgica.O Tondela, note-se, já conta com Cláudio Ramos, Pedro Silva e Diogo Silva para a sua baliza.